Tchad : une formation en médecine d'urgence pour renforcer 8 hôpitaux

Le directeur général de l'hôpital de la Renaissance, Gustave Bassangue, a lancé, mercredi, une formation en médecine d'urgence des agents de huit hôpitaux.



Environ une vingtaine de participants provenant des services des urgences de huit grands hôpitaux -dont l'hôpital de la Renaissance- prennent part à cette session de formation qui va durer trois jours.



La formation est notamment axée sur le tri aux urgences ; l'état de choc ; le polytraumatisé ; les douleurs thoraciques et l'arrêt cardio-respiratoire ; les urgences neurologiques ; la détresse respiratoire aiguë ; l'urgence abdo/vasculaire ; l'ntoxication agitation violence ; l'antibiothérapie ; et le plan blanc.



D'après le ministère de la Santé publique, cette formation permettra d'évaluer le service d'accueil des urgences (SAU) dans tous ses aspects : organisation et fonctionnement du service, équipements, profil du personnel médical et paramédical, pratiques.



L'hôpital de la Renaissance a été créé dans le but d'offrir une alternative crédible aux évacuations sanitaires très coûteuses pour le Tchad. Il est chargé de prendre en charge, en tant que établissement de recours, les pathologies et les séjours les plus complexes ainsi que les interventions les plus délicates adressées en amont par les établissements de santé et le corps médical du réseau sanitaire tchadien.