Tchad : une formation intensive en TIC pour étudiants et professionnels à Abéché

À Abéché, une formation dédiée aux nouvelles technologies a été organisée pour les étudiants et professionnels locaux. Cette session de formation s'est tenue à l'établissement CARZEEL, une institution de formation technique et professionnelle. L'initiative est celle de Djendossem Sylvain, un jeune passionné de technologies de l'information et de la communication, assisté par Dinamou Naskari.



La formation, d'une durée de quinze jours, a couvert divers modules tels que le montage vidéo Android, la création de vidéos lyriques, la mise en place d'une chaîne YouTube monétisable au Tchad, la création de sites web sans code, le design professionnel, et la création de CV professionnels, parmi d'autres sujets.



Les participants ont acquis des connaissances approfondies correspondant aux modules proposés et ont exprimé leur gratitude envers les formateurs pour leur disponibilité et la qualité de l'enseignement dispensé.



Djendossem Sylvain, à la fois initiateur et formateur de cette session, a expliqué que l'objectif était d'encourager les bénéficiaires à appliquer concrètement les compétences acquises. Il a également annoncé que d'autres sessions de formation seraient organisées prochainement. À l'issue de la formation, les participants ont reçu des attestations.