Tchad : une formation sur la gouvernance de l'internet

Une formation sur la gouvernance de l'internet s'est ouverte jeudi à N'Djamena, en prélude du 8ème Forum africain sur la gouvernance de l'internet, en présence de la présidente du comité d'organisation Halimé Assadya Ali. Une cinquantaine de participants venus d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique prennent part à la formation.



L'objectif de la formation est de "promouvoir l'accès à l'information et au savoir, la transformation numérique de l'Afrique, en veillant à ce que les préoccupations de l'Afrique soient prises en compte dans le processus du Forum mondial sur la gouvernance de l'internet. Elle vise également à conforter la vision de l'Afrique à promouvoir le développement d'Internet", a indiqué Mme. Elyse Goldoum, représentant le ministre des Postes et des NTIC.



Selon elle, "l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement ne peut se réaliser sans l'apport de l'internet qui facilite la tâche aux populations avec des nouvelles applications telle que la télé-médecine ou le télé-enseignement à distance."



Elle a invité à accorder une attention particulière à la session de formation.



Le Tchad, en collaboration avec la Commission de l'Union Africaine, organise du 10 au 12 septembre 2019, le 8ème Forum africain de la gouvernance de l'internet à N'Djamena. Le forum est précédé de la 7ème formation de l'école africaine sur la gouvernance de l'internet du 5 au 9 septembre qui permettra d'échanger sur les éléments clés relatifs à Internet.