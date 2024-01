Tchad : une foule au Festival Dary pour explorer les cultures du Kanem

Ce 8 janvier 2024, la Province du Kanem était à l'honneur au Festival Dary, qui s'est tenu au Palais des Arts et de la Culture de N'Djamena. L'événement a offert une vitrine sur les danses traditionnelles diversifiées et la présentation des produits locaux de la province, attirant un grand public enthousiaste venu pour le Festival.



La manifestation s'est déroulée en présence de dignitaires et de ressortissants du Kanem, y compris le Ministre du Tourisme et du Patrimoine Culturel, Abakar Rozzi Teguil, le Gouverneur de la Province, le Général Issaka Hassan Jogoï, la Ministre de l'Action Sociale et de la Solidarité Humanitaire, Fatimé Boukar Kossei et le Chef de Département du Commerce et de l'Industrie, Ahmat Abdelkerim Ahmat.



Une variété de produits a été présentée au grand public du Festival Dary. Les participants du Kanem ont également mis en scène un mariage traditionnel de la région en l'honneur du Ministre du Tourisme et du Patrimoine Culturel, Abakar Rozzi Teguil.