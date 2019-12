TCHAD Tchad : une garde à vue incompréhensible après une longue audition d'Ibedou

Alwihda Info | Par Djimet Wiche Wahili - 5 Décembre 2019 modifié le 5 Décembre 2019 - 08:43





Entre longues auditions -notamment pour complicité de meurtre- et attentes pesantes, la journée d'hier n'a finalement abouti sur rien de concret pour le secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l'Homme (CTDDH), Mahamat Nour Ahmed Ibedou qui a été maintenu en garde à vue.

Ce mercredi, le défenseur tchadien des droits de l'Homme -habillé en captani traditionnel de couleur grise- était entouré de quelques membres de la société civile tchadienne et du président du mouvement Les Transformateurs, Masra Succès qui attendaient dans le hall à quelques mètres du bureau du deuxième substitut du procureur de la République, Mahamat Saleh depuis presque une heure du temps.



À 11 heures, Mahamat Nour Ahmed Ibedou fait son irruption en compagnie de ses avocats dans le bureau du deuxième substitut du procureur de la République où il sera auditionné pendant presque deux heures du temps. Quelques minutes après l’entrée du secrétaire général de la CTDDH, le président du mouvement les Transformateurs, Masra Succès quitte le Palais de justice. Il a informé être venu témoigner de son soutien au secrétaire de la CTDDH et rendre visite aux jeunes interpellés puis déférés à la justice pour avoir manifesté contre l’assassinat de Manayel Bonheur, le jeune homme tué par la sécurité du président de l’Assemblée nationale, Haroun Kabadi.



30 minutes après l’audition du secrétaire général de la CTDDH, 11 représentants syndicaux de différentes corporations d'avocats français ont boudé le congrès la Conférence internationale des barreaux qui se tient à N'Djamena pour apporter leur soutien à Mahamat Nour Ahmed Ibedou. Les avocats français ont fait irruption dans le bureau du 2ème substitut du procureur de la République pour suivre l’audition du secrétaire général de la CTDDH avant de ressortir de la salle pour une concertation.



Arrivés chez le juge d’instruction, Mahamat Nour Ahmed Ibedou et ses soutiens attendent son arrivée pendant presque deux heures de temps. C'est un juge dans un état inhabituel qui arrive à bord d’un vieux véhicule, roulant à vive allure, avant de venir s'immobiliser dans la cour du bâtiment devant quelques acteurs de la société civile assis sur un table-banc. La cacophonie s’instaure entre le juge et les acteurs de la société civile. Le juge tient des propos de nature irrespectueuse à l’égard des acteurs de la société civile. « Vous allez voir bande de trouillards », lance-t-il.



Un avocat français qui voulait aller aux toilettes s'est vu refuser les clés par un gendarme. Face à l’intransigeance du gendarme en faction devant le bâtiment abritant les bureaux de juge, l’avocat français sort du bâtiment en compagnie d’un acteur de la société civile pour trouver des toilettes avant de revenir.



Après deux heures d’attente, Mahamat Nour Ahmed Ibedou va finalement être convoqué dans le bureau du juge d’instruction. Il est accompagné des avocats français. L’audition dure à peu près une heure du temps et le juge d’instruction renvoie le dossier vers le substitut du procureur de la République. Le cortège accompagnant le secrétaire général de la CTDDH quitte le bâtiment abritant le bureau de juge d’instruction pour regagner le Palais de justice à la tombée de la nuit.



C'est une cour de justice complètement déserte où les bureaux sont hermétiquement fermés que découvrent le secrétaire général de la CTDDH et ses compagnons. Quelques minutes après, le gendarme vient remettre à Ibedou une note prolongeant sa garde à vue de 24 heures. Ses avocats contestent la validité du document.



Les représentants des syndicats d'avocats français -censés assister au congrès de la CIB- ont passé toute la journée au Palais de justice. Ils menacent même de quitter les assises. Le secrétaire général de la CTDDH, Mahamat Nour Ahmed Ibedou est reparti dans la soirée à la Police judiciaire. Il comparait à nouveau ce jeudi.





