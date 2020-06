Tchad : "une grande demande d'utilisation du Covid-Organics dans les hôpitaux"

Le ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, a déclaré lundi à l'Assemblée nationale "qu'il y a une grande demande d'utilisation du Covid-Organics (CVO) dans les hôpitaux."



Il a précisé que lorsque le remède malgache Covid-Organics est utilisé par un patient, celui-ci ne peut pas en même temps utiliser la chloroquine.



Le Covid-Organics a été particulièrement utilisé par des patients d'un âge avancé, pour qui la chloroquine serait "un peu grave".



"Mais on n'oblige pas, on n'oblige pas. (...) Le préventif on peut l'utiliser et on l'a utilisé", a-t-il dit.



"Il y a plus de 34 personnes qui n'ont pas utilisé la chloroquine. Ils ont juste utilisé les antibiotiques avec le Covid-Organics et ils ont retrouvé la santé", a rappelé le ministre.



La semaine dernière, les autorités tchadiennes ont réceptionné à Madagascar un lot de 20.000 doses de Covid-Organics. Il a été réparti à toutes les délégations sanitaires provinciales, et acheminé en fin de semaine dernière aux provinces les plus touchées (Kanem, Guéra, Logone Occidental), via un vol spécial.