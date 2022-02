Tchad : une grande foule accueille le sultan du Ouaddaï à N'Djamena

Avant de rejoindre son domicile, le sultan a salué la solidarité et le courage des tous les fils et filles du Dar Ouaddai résident à l'intérieur du pays comme à l'extérieur pour leurs soutien et solidarité à la population.



Le sultan a invité les fils de Dar Ouaddai à davantage d'unité et de solidarité. Des invocations ont été prononcées en hommage aux victimes des manifestations des 24 et 25 janvier à Abéché.



À la suite des évènements d'Abéché, le sultan a été suspendu de ses fonctions. Le préfet du département de Ouara assure son intérim. L'enquête se poursuit pour situer les responsabilités.