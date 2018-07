Tchad : une grosse pluie entraine d'énormes dégâts

La capitale tchadienne a enregistré en cette fin de semaine une grosse pluie pour cette première saison sous la quatrième République. Les averses abondantes se sont abattues sur la ville de N'Djamena pendant 5 heures de temps, submergeant certaines rues principales bitumées tandis que d'autres ont été rendues complètement impraticables par l'eau.



Les communes des 7, 8, 9 et 10 arrondissements ont été les plus touchées par cette pluie diluvienne faute de caniveaux pour drainer l'eau, ce qui a provoqué l'écroulement de plusieurs maisons.



Des jeunes et enfants du quartier se sont mis à pêcher des poissons dans le bassin de canalisation des eaux de Diguel Sahalai, pendant que certains essayaient d'évacuer durant la journée des eaux de pluie de leur habitation. D'autres ne savent que faire après l'écroulement de leur maison.