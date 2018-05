Tchad : "une guerre sans merci" pour le prochain gouvernement

L'équipe gouvernementale qui sera mise en place aura la mission première de "mener une guerre sans merci contre toutes les formes et pratiques qui sapent le développement et compromettent le futur de la nation", a souligné ce vendredi 4 mai le chef de l'Etat, dans son discours prononcé à l'occasion de la promulgation de la nouvelle réforme constitutionnelle.



Selon lui, des pratiques et comportements nouveaux et vertueux doivent asseoir la 4ème République. Ainsi, la maitrise du train de vie de l'Etat, la rigueur dans la gestion de la chose publique, l'assainissement des finances publiques et la lutte contre le détournement des deniers publiques doivent être au centre des priorités.



Ainsi, "la prévarication est un engagement qui doit être la règle de tous les acteurs", a-t-il souligné.



Déby a également appelé à une "mobilisation sans faille et un engagement patriotique des tchadiens".



L'ex-premier ministre Pahimi Padacké Albert a présenté avant-hier sa démission et celle de son gouvernement au chef de l'Etat qui l'a accepté. Un nouveau gouvernement -sans premier ministre- doit être annoncé dans les prochains jours.