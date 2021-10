Tchad : une île ravagée par un incendie au Lac

Le préfet du département de Mamdi, Ahmat Djibrine Bechir et le secrétaire général provincial du MPS Lac, Abakar Adoum Mbodou Mbami, se sont rendus hier sur l'île de Farguimi, située à environ 45 km de Bol, pour constater les dégâts et compatir avec les victimes de l'incendie qui a ravagé complètement cette localité le 23 octobre 2021.



La cause de l'incendie qui a ravagé tout sur son passage demeure toujours inconnue. De 14h à 20h, soit 6 heures de temps, cet incident a ravagé 141 maisons, plus de 100 têtes de chèvres, des objets d'or et plus de 4 millions de FCFA. Cette population vivant sur l'île de Farguimi, canton Madji Godja, de Koulfoua, sous-préfecture de Kangalam, a subi plusieurs fois les exactions de la nébuleuse secte Boko Haram. La tristesse se lit sur tous les visages. Et face à ce désastre, le gouverneur de la province du Lac a dépêché sur les lieux, le préfet du département de Mamdi, Ahmat Djibrine Bechir. Après avoir constaté les dégâts, le préfet a compati avec les victimes plongées dans le désespoir.



Le préfet Ahmat Djibrine Bechir a, au nom du gouverneur de la province du Lac, lancé un vibrant appel au gouvernement, aux organisations nationales et internationales et aux personnes de bonne volonté, pour voler au secours de cette population qui a tout perdu et ne sait à quel saint se vouer. Il n’a pas manqué de remercier les forces de défense et de sécurité, pour leur promptitude à circonscrire cet incendie.



De son côté, le secrétaire général provincial de MPS du Lac, Abakar Adoum Mbodou Mbami, au nom du secrétaire général de sa formation politique, a également adressé à l’endroit des victimes, son message de compassion. Les victimes, par la voix du représentant du chef canton de Madji Godja de Koulfoua, Grema Madou, ont témoigné leur gratitude aux autorités administratives et politiques, pour avoir effectué ce déplacement de réconfort.

La délégation conduite par le préfet a remis des sacs de sucre, de riz et des bidons d'huile aux victimes de l'incendie.