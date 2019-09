Tchad : une importante délégation d’officiers soudanais à l’Est

Le coordinateur des forces soudanaises de quatre pays qui partagent les frontières avec le Soudan, le général de division Farikh Ahmat Akam, à la tête d'une importante délégation composée d'officiers généraux de l'armée soudanaise, est arrivé lundi matin à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï.



Il a été accueilli à l'aéroport d'Abéché par le commandant de la force mixte Tchad-Soudan, le général de division Ousman Bahar Mahamat Itno, du consul du Tchad à El Djineina, Mamoune Mahamat Hissein et consul du Soudan à Abéché, Azhari Ibrahim Moura. La délégation conduite par le coordinateur des forces mixtes soudanaises s’est entretenue avec les autorités provinciales.



Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, a présidé une rencontre au gouvernorat, en présence de ses collaborateurs.



Le général de division Ousman Bahar Mahamat Itno s'est réjoui de de cette visite de prise de contact. Il a indiqué que la descente sur le terrain de la délégation soudanaise permet de remonter le moral des soldats afin de mener à bien la mission de sécurisation des civils tout au long de la frontière commune.



Le chef de la délégation soudanaise a vanté la mise en place de cette force. « Une référence dans la sous-région », a-t-il déclaré.



Le consul du Soudan à Abéché, Mamoune Mahamat Hissein et le consul du Tchad à El Djinena, Azhari Ibrahim Moura ont expliqué successivement le bienfondé de la création de la force mixte en 2010. Cette force a pu mettre de l'ordre tout le long des deux frontières. Les deux consuls ont réaffirmé leur engagement à « soutenir la force-mixte pour le bien-être des deux peuples frères, liés par l'histoire et la géographie. »



Le gouverneur Ramadan Erdebou s'est félicité de la vision communes du Tchad et du Soudan. Il a indiqué que cette force joue un rôle non négligeable en matière de sécurité des personnes et de leurs biens.



Il a assuré la délégation soudanaise de la disponibilité de l’administration à soutenir les actions de la force mixte pour le maintien de la paix et de la stabilité entre les deux pays.



La délégation soudanaise s'est également entretenue avec les officiers de la force mixte Tchad-Soudan. Ils ont évoqué le renforcement de la coopération entre les différents forces pour améliorer la sécurité des civils.