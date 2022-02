Tchad : une importante délégation gouvernementale à Abéché

Une forte délégation gouvernementale, conduite par le ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, Mahamat Bechir Cherif, est arrivée ce 22 février 2022 à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï.



La délégation comprenant le ministre du Plan et de la Coopération internationale Issa doubouragn, le ministre du Développement agricole, Mme Kamougué Née Assoum, la ministre de la Femme, Amina Priscille longho et le secrétaire d´État à la Santé publique, Dr Djiddi Ali Sougoudi.



C'est le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ahmat Dari Bazine qui les a accueillis à l´aéroport d´Abéché.