Tchad : une infirmière amputée lors des attentats de 2015 peine à se procurer une prothèse

Amputée d’une jambe suite à l’attentat perpétré en 2015 par Boko-Haram à l’Ecole de Police de N’Djaména, Madame Djikonbé Laurentine, infirmière à l’hôpital de l’Amitié Tchad-Chine lance un appel à l’aide en direction de bonnes volontés pour lui permettre de se procurer une prothèse.La deuxième explosion, quelques minutes après la première, a eu lieu alors qu'elle soignait les élèves policiers blessés. « J’étais allée à l’Ecole de la Police en service commandée à bord d’une ambulance lorsque j’avais perdu ma jambe au cours de la seconde explosion. Je me déplace en béquille et je glisse de fois au service. Je suis mère de 5 enfants », déclare-t-elle.Grièvement blessée au genou, elle sera amputée de la jambe gauche deux jours plus tard.Une vague de soutien s'était créée en juillet 2015 sur les réseaux sociaux à l'initiative d'une page Facebook Tchad Baladia qui avait proposé un soutien financier et matériel en mettant à disposition les contacts de la victime.