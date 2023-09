Tchad : une initiative lancée au cimetière de Djougou à Mao pour le remblayage des ravins

Le président du Conseil, Mahamat Adoum, a souligné l'importance de prendre des mesures efficaces pour résoudre le problème des ravins, responsable de dégâts considérables et mettant en danger une partie de la ville. Face à cette situation critique, le COJECADEK, par le biais de son Président, lance un appel pressant au Gouvernement, aux Organisations Non-Gouvernementales et à toutes les personnes de bonne volonté afin de mobiliser collectivement des ressources pour cette cause.



Lors du lancement des travaux de remblayage, le maire 2ème adjoint de la ville de Mao, Mahamat Lamine Moussa, a exprimé son mécontentement face à la présence de ravins au cœur même du cimetière. Cette situation est inacceptable et nécessite une action immédiate et coordonnée.



Le COJECADEK a mis à la disposition de la Plateforme des Jeunes du Kanem les équipements et les matériaux nécessaires pour la poursuite des travaux de remblayage. Les membres de la mission ont également rendu visite au Gouverneur du Kanem, Issaka Hassane Jogoï, ainsi qu'à Sa Majesté le Sultan du Kanem, Alifa Mouta Zezerti, pour présenter leurs civilités.