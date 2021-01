Tchad : une initiative pour renforcer et détecter les jeunes talents de football à Moundou

Le CASJED a reçu à l’occasion, un lot de matériel composé de 30 maillots et shorts, 30 paires de chaussettes et bas, 20 chasubles, 59 plots, 10 ballons, 28 maillots sans shorts et sept livres d’entrainement.



« Au-delà du renforcement de capacité qui induit au sein des partenaires de mise en œuvre, ces matériels seront d’un apport non négligeable à l’atteinte de nos objectifs », a déclaré Djasrabé Nguébel Gilles. Pour sa part, le représentant de l’Association Tchad Foot, Djédouboum Assidé Christian, a fait savoir que la dotation de ce lot de matériel est rendue possible grâce à l’ex-international Tchadien Noubarassem Namdé à travers son Association Tchad Foot Espoir. « J’espère que ce matériel reçu à travers ce partenariat sera considéré comme un symbole et le début de la politique de mise en valeur des joueurs de Moundou », a-t-il souligné.