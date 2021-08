Tchad : une insécurité alimentaire préoccupante

1,78 million de tchadiens sont estimés comme étant en insécurité alimentaire en phase de crise et d'urgence pendant la période de soudure, informe le Programme alimentaire mondial (PAM) dans son rapport du 20 août.



En collaboration avec le gouvernement du Tchad, le PAM fournit une assistance alimentaire et nutritionnelle aux tchadiens identifiés comme étant les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire dans les provinces de la ceinture sahélienne.



En juillet, le PAM a fourni une assistance alimentaire à 341.000 tchadiens dans les provinces de Barh el Gazal, Batha, Lac et Wadi Fira. Les distributions doivent être finalisées début août.



En outre, 15.600 enfants âgés de 6 à 23 mois et 14.100 femmes et filles enceintes et allaitantes ont reçu des aliments nutritifs spécialisés dans le cadre de l'aide à la prévention de la malnutrition.



Des difficultés à mobiliser des ressources ont conduit à reporter au mois d'août le premier cycle de distribution dans les provinces de Guera et Kanem, explique le PAM.



En réponse à l'impact socio-économique de l'épidémie de COVID-19, le PAM a commencé le premier cycle de distribution à la fin du mois de juillet et a aidé 32.600 ménages en situation d'insécurité alimentaire dans les provinces du Logone Oriental et du Logone Occidental.



Selon l'évaluation de la sécurité alimentaire et du marché (ENSA) de février 2021, trois ménages sur cinq ont déclaré avoir souffert de l'impact des mesures de prévention du COVID-19, comme la perte d'emploi (9,4 pour cent des ménages) et la réduction des revenus (30,4 pour cent).