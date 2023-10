Tchad : une inspection des établissements scolaires à Mao

Ce mardi 17 octobre 2023, le délégué de l'Éducation nationale et de la Promotion civique du Kanem, Taher Mahamat Abakar, a entrepris une inspection des établissements scolaires de Mao, afin d'évaluer l'état de fonctionnement de ces structures.



Il était accompagné de ses collaborateurs proches. Le délégué s'est montré satisfait de sa visite, et a encouragé particulièrement l'éducation des filles.



Il a également prodigué des conseils et des orientations visant à promouvoir un changement de comportement, ainsi qu'à souligner l'importance du respect envers les enseignants. En conclusion, il a exhorté les élèves à consacrer du temps à la révision de leurs cahiers une fois de retour à la maison.