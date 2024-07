Tchad : une "intention de nuire à la réputation du Président" avec l'affaire des costumes

Une enquête préliminaire a été ouverte en janvier dernier en France par le PNF pour détournement de fonds publics et recel, visant les dépenses vestimentaires de la présidence de la République du Tchad, selon les informations rapportées par le magazine français Challenges et l'Agence France Presse (AFP) ce 2 juillet 2024.



Contacté par Alwihda Info, Armand Gambaye Djegoltar, conseiller à la communication à la Présidence du Tchad, a réagi : "Je crois que dans son livre Bédouin, page 130, dans la partie « la vraie fausse affaire des costumes », Son Excellence Monsieur le Président a apporté des éléments de réponse très précis, clairs et appréciables. Nous espérons que cette enquête établira la vérité et dissipera l’intention de nuire à la réputation du Président de la République du Tchad, un homme de valeurs qui a dirigé une transition politiquement et historiquement réussie."