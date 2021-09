Tchad : une journée d'assainissement à l'UNABA à l'approche de la rentrée

Une vingtaine de membres se sont mobilisés avec des balais, râteaux, pelles, pioches et brouettes pour rendre salubre l'université.



Le coordinateur de cette association Tahir Chayibo Abakar a justifié ce choix porté sur l'UNABA car la rentrée pointe à l'horizon. Il a lancé un appel à toute la population à en faire autant "car la salubrité n'est pas seulement l'affaire de la municipalité".



Le vice-président de l'UNABA, Dr. Mahamat Saleh Yakhoub, s'est félicité de cette initiative et a appelé les étudiants et enseignants à se préparer pour la rentrée académique.