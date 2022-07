Tchad : une journée de réflexion à Moundou sur le projet de 50.000 emplois

Le Rassemblement des jeunes cadres pour le soutien au Conseil militaire de transition (CMT) organise une journée d'information et d'orientation sur le thème "les jeunes sans emploi et le projet de 50.000 emploi décent pour les jeunes", à l'intention de la jeunesse du Logone Occidental ce 22 juillet 2022 a L'ATNV de Moundou.



Le lancement a eu lieu en présence des autorités administratives et communales. Le représentant du délégué à la jeunesse et aux sports du Logone Occidental a pris la parole pour exhorter et encourager les jeunes à ne pas fléchir et à se mettre résolument au travailler afin d'élever la province en produisant un bon projet.



Les membres du bureau exécutif de ce mouvement ont été présentés à l'assemblée, marquant la fin de la cérémonie.