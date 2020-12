Tchad : une journée de réflexion des jeunes sur la non-violence à Ati

La préfète du département du Batha Ouest a lancé dimanche matin à Ati la journée de réflexion et de sensibilisation des jeunes sur la non violence et la cohabitation pacifique, en présence du ministre de l'Environnement et de la Pêche.



L'objectif de cette journée est de mobiliser les jeunes vers des actions de développement en faisant taire la haine, la violence et la division.



Fatimé Boukar Kosseï, préfète du département du Batha Ouest, salue l'initiative des jeunes qui a permis l'éclosion d'un cadre au sein duquel ils pourront débattre de leurs problèmes afin de leur apporter des solutions.