Tchad : une journée de réflexion sur la paix et la cohésion sociale à Abéché

L'association Toumaï Abéché Info pour le développement, a lancé une campagne de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale dans la province.



Ce 17 janvier 2023, elle a organisé une journée de réflexion avec les chefs de quartiers et les leaders religieux, sur le thème de la cohabitation pacifique, le vivre ensemble et la sécurité des personnes et de leurs biens.



Le premier adjoint au maire de la ville d'Abéché, Khadidja Assamah Issa, a présidé cette journée qui s'est déroulée dans la salle de réunion de la mairie. Dans son intervention, le président de l'association Toumaï Abéché Info, Abakar Kabouche, a expliqué que cette journée de réflexion faisait suite à une caravane de sensibilisation sur la paix et la cohabitation pacifique lancée en décembre 2022.



Il a également remercié le chef de l'Etat, général Mahamat Idriss Deby Itno, pour ses efforts en faveur de la paix au Tchad, ainsi que le gouverneur de la province du Ouaddaï et le maire d'Abéché, pour leur contribution positive à la réussite de la paix et de cette journée de réflexion.



Lors de l'ouverture des travaux, le premier adjoint au maire d'Abéché, Khadidja Assamah Issa, a salué l'initiative de l'association Toumaï Abéché Info, qui va dans le sens de la politique des plus hautes autorités.



Elle a également rappelé les propos du président de Transition, qui a déclaré que sa priorité serait la sécurité des personnes et de leurs biens, la cohabitation pacifique, la résolution des conflits entre agriculteurs et éleveurs, et l'éducation des filles.