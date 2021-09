Tchad : une journée de réflexion sur la paix initiée à Mao

Le préfet du département du Kanem, Brahim Alifa Ali, représentant du gouverneur, a présidé la cérémonie à la salle de réunion de la radio Ndjimi. Il a expliqué que cette journée s'inscrit en droite ligne de la politique du gouvernement de transition et a exhorté les leaders communautaires, religieux, jeunes, associations et groupements à jouer leur rôle dans le cadre de la cohabitation pacifique et la paix.



Pour le président du groupement des élèves ambassadeurs de la paix du Kanem, Abakar Souleyman Dololo, la Paix est indispensable dans le monde. Sans elle, rien n'est possible.



Le maire 1er adjoint de la commune de Mao, Batran Ali Moussa, membre du comité de gestion des conflits, a déclaré que le Kanem "est le socle de la paix".



Cette journée a été marquée par la présentation de poèmes et sketchs, ainsi que des causeries et débats sur la paix.



Le secrétaire général de l'Institut national supérieur de pétrole de Mao, Warou Abba Adji Alifa, a présenté un thème sur les conséquences de l'utilisation des réseaux sociaux. Il a évoqué les mauvais côtés des réseaux sociaux et leur importance.