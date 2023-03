TCHAD Tchad : une large campagne de sensibilisation sur l'élevage dans les 8 provinces du Centre et de l'Ouest

Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 26 Mars 2023



La commune de Massakory a reçu, le 25 mars 2023, une campagne de sensibilisation à grande échelle sur l'élevage en présence du gouverneur de Hadjer Lamis, Ahmat Alkhoudar Ali Fadel, de l'imam et de quelques dignitaires de la province ainsi que d'éleveurs.

La campagne de sensibilisation de proximité pour la vaccination conjointe contre la peste des petits ruminants (PPR) et la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) se déroule dans les huit provinces du Centre et de l'Ouest, à savoir Guéra, Batha, Salamat, Hadjer Lamis, Chari-Baguirmi, Kanem, Lac et Barh El Ghazal. La délégation de l'équipe 2 se trouve à Massakory, chef-lieu de la province de Hadjer Lamis, pour suivre la première étape de l'évolution de la vaccination et des marques.



La cheffe de mission de l'équipe 2, Dre Nodjimadji Rirabe, secrétaire général adjointe du ministère de l'Élevage et des Productions animales, en partenariat avec le Projet régional d'appui au pastorisme au Sahel PRAPS-2-TD, a effectué une mission de sensibilisation par zone d'équipe de proximité pour la vaccination de masse dans l'ensemble du pays.



La secrétaire général adjointe rappelle que l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) s'est engagée pour l'éradication de la peste des petits ruminants d'ici 2030, et le Tchad s'est fixé un objectif ambitieux, celui d'éradiquer la PPR d'ici 2027. Ce défi doit être relevé par toutes les parties prenantes.



Le Tchad est un pays sahélien qui fonde en grande partie son économie sur la valorisation des produits de l'élevage. Le secteur de l'élevage, qui représente 53 % du produit intérieur brut (PIB) du secteur rural et fait vivre environ 40 % de la population rurale, renferme un effectif important de cheptel constitué de plus de 24 millions de bovins, 57 millions d'ovins-caprins et de 7 millions de camélidés, selon le recensement général de l'élevage (RGE) en 2015.



Environ 80 % du cheptel tchadien est géré par des systèmes pastoraux mobiles très diversifiés et largement tributaires des ressources naturelles renouvelables.



C'est à juste titre que la Direction de l'organisation des professionnels de l'élevage et de la sécurisation des systèmes pastoraux (DOPESSP) est chargée de concevoir et de mettre en œuvre des méthodologies appropriées de structuration, de sensibilisation, d'information, de communication, de vulgarisation et de formation des éleveurs dans le domaine de l'élevage. Cette direction est chargée de conduire les actions de sensibilisation de masse en collaboration avec la Direction générale des services vétérinaires et les membres de coordination de PRAPS-2.

Cette mission s'est déroulée dans le cadre du projet régional d'appui au pastorat au Sahel phase-2 (PRAPS-2), financé par la Banque Mondiale et mis en œuvre dans six pays : le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad, sur une période de six ans. L'objectif était d'aborder les questions liées au pastorat au Sahel, d'identifier les priorités régionales, de traiter les opportunités et de répondre durablement aux défis posés.



L'objectif de cette mission était de sensibiliser les éleveurs à l'intérêt des campagnes de vaccination afin d'améliorer leur adhésion et, par conséquent, le contrôle des pathologies prioritaires. Il s'agissait également de recueillir leur avis sur les modalités de mise en œuvre de ces campagnes de vaccination. Cette campagne visait également à informer les éleveurs sur les activités visant à améliorer la santé animale et à contrôler les médicaments vétérinaires. Elle avait pour but d'informer les éleveurs sur le programme et le calendrier de vaccination contre la Péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) et la peste des petits ruminants (PPR), ainsi que de sensibiliser les pasteurs et les agro-sylvo-éleveurs (chefs de ménage/ferrick).



En outre, la mission avait pour objectif de recueillir les avis et les propositions des éleveurs pour améliorer le taux de marquage des petits ruminants.





Dans la même rubrique : < > Tchad : la SGA du ministère de l'Élevage et des Productions animales donne des consignes aux éleveurs Tchad : grâce présidentielle pour 380 ex-combattants du FACT Tchad : des vendeurs de gasoil en détail contournent les règles à Bongor Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)