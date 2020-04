Tchad : "une lutte sans merci contre les ennemis de la paix", promet le général Brahim Seid

Le nouveau gouverneur de la province du Ouaddaï, le général Brahim Seid Mahamat, a assuré vendredi qu'il usera des pouvoirs qui sont les siens pour "restaurer l'autorité de l'Etat et partant, assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute la province."



Il a été installé vendredi dans ses nouvelles fonctions, en remplacement du général Ramadan Erdebou, nommé gouverneur du Bahr El Gazel.



Le général Brahim Seid Mahamat s'est dit conscient des "innombrables défis à relever", sachant que la zone de l'Est est un "poumon de l'économie". Il a évoqué notamment la lutte contre le banditisme urbain, le trafic illicite et les difficultés de coexistence pacifique entre les communautés.



"Nous engagerons une lutte sans merci contre ces ennemis de la paix. Pour ce faire, la contribution de tout un chacun sera un atout majeur. C'est pourquoi, j'en appelle à la participation de tous pour relever ces défis", a-t-il dit.