Tchad : une manifestation interdite devant l’ambassade et la base française

Le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Mahamat Tahir Orozi, a signé mardi un arrêté portant interdiction stricte de la manifestation de la coordination du Mouvement panafricain du rejet du FCFA prévue le 20 janvier 2021 à 9 heures devant l’ambassade de France et la base militaire française.



Selon le ministre, « la recrudescence de la pandémie de Covid-19 n’est pas de nature à favoriser une telle manifestation dans la ville de N’Djamena ».



Le ministre instruit la Gendarmerie nationale, la Police nationale et la Garde nationale de faire respecter l’interdiction.