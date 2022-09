Tchad : une marche des diplômés sans emploi en direction du Palais du 15 ce samedi

Adissou Dibam, l'un des coordonnateurs de la plateforme, leur demande de descendre dans la rue munis de la photocopie de leurs diplômes pour une marche pacifique dite "ACTE II".



La marche vise à exprimer le mécontentement et la colère des diplômés sans emploi contre "le mépris de la jeunesse sans emploi" et la "marginalisation".



"Les diplômés sans emploi de N'Djamena doivent se diriger vers le Palais du 15 janvier et ceux des différentes provinces doivent se diriger vers leurs gouvernorats respectifs", affirme Adissou Dibam.