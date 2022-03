Tchad : une marche du PSF autorisée le 26 mars à N'Djamena

Une marche pacifique prévue le 26 mars 2022 est autorisée par le ministère de la Sécurité publique sur l'itinéraire du rond-point de Dembé à la Bourse du travail.



Selon le président du parti socialiste sans frontière, Yaya Dillo, le ministère de la Sécurité publique refuse aux citoyens de l'opposition de marcher jusqu'à la Place de la nation qui est un symbole fort de la lutte pacifique comme partout ailleurs à travers le monde démocratique.



Pour lui, ils marcheront le 26 mars en vue de donner aux citoyens le goût de revendiquer leurs droits fondamentaux en marchant. Yaya Dillo prévient qu'au fur et à mesure qu'ils seront plus nombreux à exiger un processus transparent de transition, ils braveront toute forme de restrictions des libertés fondamentales, y compris celle relative au droit de marcher jusqu'à la place de la nation.



Yaya Dillo appelle les compatriotes à être nombreux à marcher le 26 mars 2022 dès 6 heures du matin au rond-point de Dembé, pour exiger le respect de la période transitoire de 18 mois et la tenue d'un dialogue souverain, transparent, égalitaire et largement inclusif. "Il y va de l'avenir démocratique du Tchad et du sens élevé de patriotisme et de responsabilité citoyenne", a-t-il dit.