Tchad : une marche pacifique d'étudiants finalement annulée à Abéché

L’Union nationale des étudiants tchadiens (UNET) de la section d’Abéché a annulé sa marche pacifique prévue ce samedi 15 janvier 2022. Cette décision fait suite à une rencontre avec le gouverneur du Ouaddaï, Ahmat Dari Bazine, les responsables du Centre national des oeuvres universitaires (CNOU) et les responsables administratifs de l’Université Adam Barka (UNABA) et de l’Institut national supérieur des sciences et techniques d’Abéché (INSTA).



« Nous avons trouvé des solutions à nos points de revendications », expliquent Abakar Ali Ilyass et Hassane Abdallah Nigué Chogar, représentants des étudiants. Les revendications des étudiants portent essentiellement sur l’amélioration des conditions d’études.



Les activités académiques reprendront lundi 17 janvier 2022 dès la première heure, informent les étudiants.