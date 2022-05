Tchad : une marche pacifique des étudiants de Pala

Les étudiants de l'université de Pala ont organisé une marche pacifique ce 18 mai, pour réclamer la mise en circulation des bus et une meilleure restauration.



La sécurité a dispersé les manifestants à coups de gaz lacrymogènes, devant la Coton Tchad, usine Pala 2. Des courses poursuites ont eu lieu après la débandade des étudiants.



La population aux alentours de l'usine a été étouffée par les émanations de gaz.



Plusieurs étudiants ont été arrêtés et embarqués par les agents de la sécurité, constitués de la police nationale, de la gendarmerie nationale et l'armée nationale tchadienne.