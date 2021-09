Tchad : une marche sportive de masse initiée à Abéché pour encourager l'activité physique

La marche a débuté à la place de l'indépendance et a pris fin au stade municipal de la ville d'Abéché.



Le délégué de la jeunesse et des sports du Ouaddaï, Oumar Ousmane Tabit ​vante les bienfaits du sport et se félicite de ce "moment de développement d'esprit et de brassage pour la cohabitation pacifique et la cohésion sociale".



"À travers le sport, les hommes tissent des relations durables. Nous développons notre corps, nous luttons contre les troubles mentaux", souligne-t-il. Oumar Ousmane Tabit propose de répéter l'initiative samedi prochain.



"Le sport constitue la santé du corps. Ceux qui n'ont pas l'habitude de pratiquer ont vu l'inconvénient. Le sport n'a pas d'âge", d'après le maire d'Abéché, Mahamat Saleh Ahmed Adam.



Pour le délégué provincial de la santé, Dr. Abdel Mahmoud Chene, "le sport permet de lutter contre les maladies cardiovasculaires, le diabète et la tension artérielle. Il renforce notre énergie".



Le représentant des jeunes, Abbas Khassim Ali, déplore le fait que de nombreux jeunes négligent le sport malgré ses bienfaits sur la santé. Selon lui, cette initiative doit drainer davantage de monde.