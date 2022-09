Tchad : une mère a donné naissance à des triplés à Léré

Les poids de ces enfants varient de 2,3 kg à 2,8 kg. Les trois enfants et leur maman Ignadang Delphine qui sont sous supervision des agents de santé, se portent à merveille.



Déjà, ils ont ont reçu un don de kits de la part du responsable du service communautaire de Léré, Kebebo Doufiné, appuyé par quelques personnes de bonnes volontés informées de cette naissance.



Des appels au soutien de cette mère, la nommée Ignadang Delphine avec ses 3 enfants, sont lancés par les responsables du service communautaire de Léré.



Ces dernières années, la province du Mayo Kebbi Ouest enregistre de plus en plus ce genre de naissances.