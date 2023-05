Tchad : une mère en quête de justice pour sa fille de 10 ans victime d'un viol

Selon les témoignages de la mère de la victime, Madina Abdoulaye, le présumé violeur est en liberté et le père de ce dernier est en garde à vue depuis le 28 avril. Ce dernier reconnait les faits et refuse de remettre son fils aux autorités. Madina a appelé la ministre du Genre ainsi que les brigades de protection des mineurs à prendre leurs responsabilités afin que justice soit rendue.



Le certificat de consultation de violence sexuelle du médecin chef de l'hôpital de district de Dourbali atteste que Aroda Fadoul Karyo, âgée de 10 ans, a été admise à l'hôpital le 28 avril 2023 pour une déchirure périnéale et une perforation de l'hymen lors d'un examen réalisé ce jour-là, preuve d'une agression sexuelle survenue le 26 avril 2024. La patiente a également reçu un traitement antibiotique et antalgique.