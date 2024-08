Tchad : une mission à Ati pour évaluer les dégâts causés par les inondations

Le délégué de l'Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, Achafi Ahmat Khalid, a conduit ce 7 août 2024, une délégation composée des délégués de différents ministères, des ONG nationales et internationales, ainsi que des organisations de jeunes, pour évaluer les dégâts causés par les inondations, et surtout, identifier les victimes.



Cette initiative visait à répondre rapidement et efficacement à la catastrophe naturelle qui a frappé la région.



La délégation, riche en diversités et en expertises, a permis une approche inclusive et coordonnée, essentielle pour faire face aux défis posés par cette situation d'urgence. Sur le terrain, la délégation a visité les zones les plus touchées par les inondations.



Chaque membre a joué un rôle crucial, que ce soit en recueillant des informations détaillées sur les dommages subis, ou en coordonnant les efforts de secours. La synergie entre les différents acteurs a démontré l'importance de l'unité et de la coopération dans de telles circonstances. Achafi Ahmat Khalid a souligné l'importance de cette mission : « Nous sommes ici pour évaluer les dégâts et identifier les victimes, afin de pouvoir apporter l'aide nécessaire. Notre présence sur le terrain est essentielle pour comprendre l'ampleur de la situation, et coordonner les efforts de secours de manière efficace. »



En dépit de l'ampleur des défis, la délégation reste optimiste et déterminée. La collaboration, entre les ministères, les ONG et les organisations de jeunes, est un exemple de solidarité et de résilience, face à l'adversité. La mission d'aujourd'hui marque le début d'un long processus de reconstruction et de soutien aux victimes.



Achafi Ahmat Khalid a exprimé sa foi en la capacité de la communauté à surmonter cette épreuve : « Inch'Allah, nous continuerons à travailler ensemble pour apporter l'aide nécessaire à ceux qui en ont le plus besoin, et pour reconstruire nos communautés touchées par cette tragédie. »



Cette initiative montre l'engagement et la détermination des autorités et des organisations à soutenir les victimes des inondations, et à reconstruire les zones dévastées, un pas crucial vers le rétablissement et la résilience de la province du Batha.