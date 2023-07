Tchad : une mission d'amélioration des infrastructures éducatives à Bébédjia

Une mission conjointe du Ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de la Petite Enfance et du Ministère de l'Éducation nationale s'est rendue à Bébédjia le 19 juillet 2023 pour annoncer la construction de 3 salles de classe au préscolaire, ainsi qu'un bloc de 3 latrines dans le jardin d'enfants public de la localité.



Lors de cette mission, le délégué provincial de la Femme, de la Famille et de la Protection de la Petite Enfance du Logone Oriental, Djekainkoula Bouangar Osée, a rappelé aux bénéficiaires les étapes qui ont abouti à cet accord, considérant cette réalisation comme une réussite collective.



De son côté, Djimadoum Bembaye, directeur adjoint de la Promotion des Structures d'Encadrement de la Petite Enfance, s'est félicité de la collaboration fructueuse entre son ministère et l'UNICEF, notamment en matière d'encadrement de la petite enfance.



La chargée de l'éducation à l'UNICEF, zone de Moundou, madame Alexis Kassemba, s'est assurée que le terrain appartient désormais définitivement à l'école. En répondant aux préoccupations, la responsable de l'école, madame Ainta Yvonne, a souligné l'importance de sécuriser les enfants en installant une clôture.



En attendant d'autres possibilités, il a été proposé de créer une haie vive pour assurer la sécurité. La chargée de l'éducation à l'UNICEF a accepté cette proposition.



Dans le cadre du projet, le délégué Djekainkoula Bouangar Osée s'est engagé à soutenir l'école dans son initiative afin de permettre à la hiérarchie de faire des plaidoyers. Pour démarrer les travaux rapidement, le président de l'Association des Parents d'Élèves, Aldinguem Ndoldoum Nicolas, a conduit une visite guidée sur les 4 bords du terrain.