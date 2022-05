Tchad : une mission d'inspection appréhende plusieurs braconniers dans l'Ennedi Est

Les membres de la délégation conduite par le directeur général du ministère de l'Environnement ont sillonné quelques localités de l'Ennedi Est notamment : Gaour, la Montagne d'Erdi, Mondougouri, Mourdi et les frontières du Soudan et de la Libye.



La descente vise à traquer les braconniers qui font rage dans cette partie du pays. Partout où la mission est partie, des braconniers ont été appréhendés avec des carcasses d'espèces abattues.



Selon le directeur général du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Hamit Hissein Mahamat Itno, cette descente sur le terrain a permis de mettre la main sur plusieurs braconniers qui opèrent dans les localités visitées.



Il précise que ces hors-la-loi seront transférés à Amdjarass avant d'être déférés au parquet pour répondre de leurs actes. Il met en garde tous ceux qui se livrent à la pratique de braconnage.



La mission poursuivra sa descente de terrain tout le long de la zone du Nord du pays.