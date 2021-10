Tchad : une mission d’inspection de l'ANATS au Centre de Mao

Conduite par le directeur des centres d'accueil des usagers de l’Agence nationale des titres sécurisées (ANATS), Moustapha Ibrahim Harifa, la mission a été accueillie par le chef de centre provincial de Mao Mahamat Hassan Chidi et du comptable de l'agence, Abdelkerim Nassour Dilo. L'objectif est de constater les conditions de travail du personnel de l'agence de Mao.



Selon le chef de centre provincial de Mao, Mahamat Hassan Chidi, le seul problème de ses services est le manque de bâtiments. Le chef de mission, Moustapha Ibrahim Harifa, a pris note pour la bonne marche de l'agence. Il a indiqué que les quitus, les formulaires, l'enrôlement et les demandes sont gratuites. Par ailleurs, il demande au personnel de bien accueillir les usagers et fait comprendre que l'ANATS rend un service de qualité à la population afin de satisfaire ses besoins.



Pour le chef de mission, ce qui empêche de satisfaire les besoins des usagers est le faible nombre de centres sur l'ensemble du territoire. En effet, il y a seulement 12 centres fonctionnels pour une population de 16 millions d'habitants, dont sept centres provinciaux et cinq à N’Djamena. Cinq autres centres sont en instance de création dont quatre à N’Djamena et un à Faya.