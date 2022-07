Tchad : une mission de l'IGE pour vérifier la mise en oeuvre du pacte social

L'Inspecteur général d'État Idriss Haliki Tideïmi a signé le 30 juin 2022 un ordre de mission au ministère des Finances et du Budget et au sein des organisations syndicales des travailleurs du Tchad.



La mission vise à vérifier la mise en oeuvre du pacte social triennal signé le 4 décembre 2021 entre le gouvernement et les organisations syndicales, vérifier de la gestion de la dette intérieure et contrôler les fonds destinés à la promotion de la jeunesse et de l'emploi.



Un pacte social triennal a été signé le 4 octobre 2021 par le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, le ministre de la Fonction publique, Brah Mahamat et les organisations syndicales (plateforme syndicale revendicative, la plate-forme syndicale pour le dialogue social et la CLTT).



Le gouvernement s'est engagé à apurer les arriérés des droits sociaux, notamment les primes de départ et indemnités pour services rendus, dus aux fonctionnaires et contractuels de l'État admis à la retraite ou dégagés.