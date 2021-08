Tchad : une mission de l'ONAPE à Moundou pour le recouvrement des crédits

Une mission du comité de validation du crédit agricole de l’Office national pour la promotion de l’emploi (ONAPE) est en tournée dans la zone méridionale du pays. Elle a séjourné ce 20 août à Moundou. C’est une mission composée des cadres du ministère de la Fonction publique, du patronat du Tchad et des chefs de service du programme de l’auto-emploi et d’appui à l’emploi, avec à sa tête Mahamat Wardougou Ouiche.



Elle a tenue une rencontre avec les chefs de canton de la province dans les locaux de l’ONAPE de Moundou. Il a été question au cours de cette rencontre de s’enquérir de la situation du recouvrement du crédit agricole et du crédit auto-emploi octroyés par l’ONAPE. Selon Ngarhounoum Mossede Paulin, membre du conseil d’administration de l’ONAPE et représentant du patronat, les difficultés sont les mêmes en matière de recouvrement.