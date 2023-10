Tchad : une mission de la Banque mondiale reçue au ministère de l’Aménagement du territoire

Le ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Habitat et de l’Urbanisme, Mahamat Assileck Halata a reçu en audience une mission de la Banque mondiale.



Conduite par Rasid Pertev, représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, cette mission vise, le suivi de la mise en œuvre d’un important projet de développement urbain, financé à hauteur de 150 millions de dollars par la Banque mondiale.



En effet, le Mathu et la Banque mondiale travaillent depuis septembre 2021, sur une collaboration permettant l’amélioration des conditions de vie des populations de N’Djamena. Cette fructueuse collaboration a permis la mise en place du Projet Intégré de Lutte contre les Inondations et de Résilience urbaine à N’Djamena (PILIER) dont l’objectif est la réalisation, d’une part des études indispensables au développement durable de la ville de N’Djamena et, d’autre part des infrastructures de lutte contre les inondations et de gestion des déchets.



Dans son exécution, ce projet permettra également le renforcement des capacités d’intervention des services de la mairie de N’Djamena et des aménagements pouvant permettre la création d’emploi au profit des jeunes.



Ce projet placé sous la tutelle du ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Habitat et de l’Urbanisme (Mathu), est entré officiellement en vigueur le 9 octobre 2023 pour une durée de six ans.



Cette audience était donc, pour le ministre Mahamat Assileck Halata, par ailleurs président du Comité de Pilotage, une occasion d’exprimer, au nom du gouvernement du Tchad, toutes ses félicitations à la Banque mondiale et à tous les responsables ayant contribué à la mise en place dudit projet.



La délégation de la Banque mondiale a été rassurée des dispositions idoines prises par le Mathu et les autres départements concernés pour la réussite de l’ensemble des composantes du projet.