Tchad : une mission du CCNP à Massakory sur l’enrôlement du fichier électoral

Une mission du Cadre national de concertation des partis politiques (CCNP) s’imprègne de l’évolution de l’enrôlement du fichier électoral à Massakory.



Conduite ce lundi 11 septembre 2023 par le coordinateur national du CCNP, Dr Nasra Djimasngar, la mission a visité le site d’enrôlement biométrique du fichier électoral à Massakory, chef-lieu de la province de Hadjer-Lamis.



Après les civilités d'usage au gouverneur de Hadjer-Lamis, Satadjim Succès Noël, la mission a été conduite au terrain par le préfet du département de Dagana, le colonel Bechir Mahamat Taher.



La délégation conduite par le coordinateur du CNCP, Nasra Djimasngar, accompagné de Me Jean Bernard Padaret a visité tour à tour, les sites d’enrôlement biométrique du fichier électoral devant le bureau cantonal du chef de canton Kanembou et autres, pour s’enquérir de l’évolution de travail.



D’après les opérateurs de saisie rencontrés sur les sites, la population est coopérante et motivée pour l’enrôlement, ce qui a permis le taux de 117%. Un résultat satisfaisant, affirme le chef de mission Nasra Djimasngar. Il a félicité l’équipe d’enrôlement, et l’effort de la population à ce processus et a appelé la population à se faire enrôler.



« La carte d’électeur n’est pas une affaire politique, c’est un devoir. A travers la carte, vous êtes libre d’exprimer votre voix et votre choix par le vote. Elle vous donne l’occasion de voter pour la forme de l’Etat de votre choix, et d’élire qui vous voulez au moment opportun. Ne pas avoir sa carte, c’est donner la chance aux autres de décider à votre place. N’écoutez pas les hommes politiques qui vous appellent à boycotter l’enrôlement », tels sont les mots adressés à la population de Massakory par le chef de mission.



Une motivation rendue grâce à l’implication des autorités locales qui ne cessent d’appeler la population à se faire recenser, indique le préfet du département de Dagana, le colonel Bechir Mahamat Tahir.