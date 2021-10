Tchad : une mission du CMT sillonne les départements du Batha

Après le département du Batha Ouest, de Oudi-Rime, Fitri et Haraze Djombo, la mission du Conseil militaire de transition (CMT) s'est rendue à Oum-Hadjer dans le département du Batha Est pour sensibiliser la population sur la prévention des conflits, la cohabitation pacifique et la paix.



Le chef de mission, le général de brigade Issakha Koty Yakhoub, a fait des séries de rencontres avec les autorités administratives, traditionnelles, religieuses, les associations de la société civile, les ONG et les partis politiques du département du Batha Est.



Pour le chef de mission, la prévention des conflits et la paix est chère aux plus hautes autorités et doit être un credo dans le Batha.



À entendre le général Issakha Koty Yakhoub, les chefs de canton doivent jouer pleinement leur rôle, celui de sensibiliser la population à vivre dans la paix.



Aux chefs religieux, le chef de mission leur demande de prêcher la paix dans les mosquées et les églises pour que la paix règne au Tchad.



Issakha koty Yakhoub exhorte la population d'Oum-Hadjer à véhiculer le message aux autres pour que la paix soit une réalité entre les fils et filles du Batha.