Tchad : une mission du FIDA en visite de travail au Kanem

Dans le cadre du Programme SD3C, une mission du FIDA se trouve au Kanem pour une visite de travail. En effet, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, a reçu, ce 26 mars 2025, à Mao une mission du Fonds International de Développement Agricole (FIDA), conduite par Mme Rachel Senn, directrice pays du FIDA.



Cette visite s’inscrit dans le cadre du Programme SD3C (Programme conjoint Sahel en réponse aux défis COVID-19, conflits et changements climatiques), une initiative régionale portée par le G5 Sahel et ses cinq pays membres, ainsi que le Sénégal.



Ce Programme vise à relever les défis majeurs auxquels la région du Sahel est confrontée, notamment la pandémie du COVID-19, les conflits et les changements climatiques. L’objectif principal de cette mission était de constater l’état d’avancement des activités dans la zone d’intervention du Kanem-Nord.



Lors de son intervention, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, a souhaité la bienvenue à la mission du FIDA, tout en soulignant l’importance capitale du Programme. Il a insisté sur la nécessité d’assurer la transparence et une gestion exemplaire du Programme, avec une implication active des bénéficiaires.



Pour rappel, le Programme SD3C a pour principaux objectifs de renforcer les moyens de subsistance des petits producteurs, accroître la productivité agricole, promouvoir l’intégration économique, et encourager le dialogue politique.