Tchad : une mission du ministre de l'Hydraulique inspecte des chantiers au Ouaddaï

En mission au Ouaddaï, une délégation ministérielle conduite par le ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale, Alio Abdoulaye Ibrahim, a visité le 17 septembre les chantiers de construction de deux châteaux d'eau d'une capacité de 2000 mètres cube à Abéché.



La directrice générale de la Société tchadienne des eaux (STE) fait également partie de la mission.



Selon le ministre Alio Abdoulaye Brahim, la visite vise à s'assurer de l'avancement des travaux. "Les travaux évoluent conformément aux attentes", a-t-il précisé.



Les entreprises chargées de projet sont exhortées à maintenir le cap et de respecter les règles de l'art ainsi que les engagements prises, notamment avec la construction des deux châteaux dans un délai de six mois.