Tchad : une mission ministérielle promeut l’égalité de genre dans la gestion des affaires publiques à Sarh

Une mission du ministère de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Bonne Gouvernance a organisé, ce 27 mars 2023 à Sarh, une journée d'information et de sensibilisation sur les textes de la République du Tchad relatifs à la promotion du genre dans la gestion des affaires publiques.



Cette journée s'adresse à toutes les couches socioprofessionnelles de la province de Moyen-Chari. L'objectif est de consolider la conscience des femmes sur leurs droits et devoirs, ainsi que d'augmenter leur nombre dans les fonctions électives et nominatives au niveau local.



Le directeur de la Coopération décentralisée du ministère de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Bonne Gouvernance, Sadou Bakary, a notifié que cette journée vise à amener les leaders locaux et décideurs politiques à respecter et à appliquer les textes de la République sur la promotion du genre.



Présent à ces assises, le Directeur du Cabinet du Gouverneur de la province de Moyen-Chari, Déba Modalkida, s'est réjoui de l'organisation de cette journée qui vise à impulser et à promouvoir la participation des femmes dans la sphère de prise de décisions, ainsi qu'à augmenter leur nombre dans les fonctions électives et nominatives au niveau local.



Plus d'une cinquantaine de participants ont pris part à cette journée visant à promouvoir le bien-être des femmes et, plus généralement, du pays.