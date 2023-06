Tchad : une mission ministérielle renforce la réponse aux risques climatiques dans le Logone occidental

La mission était conduite par Djona Semngadjy, Directeur des Études de la Planification et du Suivi du Ministère, et Abraham Allonanga, Coordonnateur National de Projet Gestion Communautaire des Risques Climatiques du PNUD.



Lors de son allocution, Djona Semngadjy a clarifié les objectifs du projet initié par le ministère et a présenté l'ONG ESEDD, partenaire opérationnel sur le terrain. Il a souligné les conséquences du changement climatique sur la production agricole et a appelé à renforcer le comité provincial d'action pour des réponses durables en faveur des communautés. Il a également mis en avant le rôle de l'ONG ESEDD dans la transmission des informations sur le terrain, ainsi que la souscription d'assurances agricoles dans un proche avenir.



Quant à Abraham Allonanga, il a expliqué en détail les objectifs du projet initié par le ministère de la Production et de la Transformation agricole. Il a souligné l'importance de l'information et de la sensibilisation des populations pour la prévention des risques climatiques, en mettant l'accent sur la prévision saisonnière. Il a également abordé la nécessité de diffuser l'information de manière accessible aux agriculteurs pour améliorer la performance agricole.



La réunion a également vu la présentation des activités en cours de réalisation par Noubadoum Koumta, chef de projet de l'ONG ESEDD. Des questions ont été posées sur les difficultés de financement du projet, la vulgarisation du bulletin prévisionnel, les stratégies de mise en œuvre et l'insuffisance de pluviomètres dans la province. Les directeurs et coordinateurs ont apporté des éclaircissements en réponse à ces questions.