Tchad : une mission parlementaire dans la Tandjilé Ouest à la suite des récents conflits

Djigadimbaye Youssouf Ngamis, conseiller et rapporteur de la commission défense et sécurité, a pour sa part adressé son message à la société civile. Pour lui, la société civile est le collaborateur direct du gouvernement et non son adversaire. La société civile doit remonter les informations et proposer des pistes de solution aux autorités.



Madame Geneviève Koumatei Koude, conseillère et questeur adjoint du CNT et Madame Moguena Micheline, conseillère nationale de transition et secrétaire de séance, se sont relayées pour demander aux femmes d'être les piliers de la paix. Pour elles, les femmes sont les sources de la paix. Elles demandent aux organisations des jeunes et femmes de prôner le brassage en se rendant visite.



De la résidence du préfet, la délégation a présenté ses condoléances au nom du président du CMT aux familles endeuillées à la suite du conflit du 4 mai et celui du 31 mai opposant Oubou et Mangse.