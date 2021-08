Tchad : une mobilisation sociale pour la vaccination contre la Covid-19 au Hadjer Lamis

Dans le cadre de la campagne de vaccination contre la Covid-19 dans la province de Hadjer-Lamis, la délégation sanitaire de ladite province a organisé ce 16 août 2021, une journée de mobilisation sociale et de plaidoyer à l’intention des autorités administratives, civiles, militaires, religieuses et traditionnelles. Cette cérémonie a vu la présence de plusieurs autorités locales notamment la gouverneure de la province du Hadjer-Lamis, Amina Kodjiana.



Présidant la rencontre, Amina Kodjiana n'a pas manqué de préciser l'objectif de cette rencontre, celui de sensibiliser les responsables des différentes structures sur l’importance de la vaccination contre la Covid-19 et solliciter leur adhésion dans ce combat afin de mettre hors de nos frontières ce fléau qui a endeuillé le Tchad voire le monde.



Elle a également exhorté les responsables rencontrés à sensibiliser la population à se faire vacciner contre cette maladie du siècle car cette maladie existe réellement.