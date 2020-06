Tchad : une moto neuve offerte au Jeune Djessadjim Augustin par Afrotonix

Le célèbre artiste tchadien Caleb RIMTOBAYE alias AFROTONIX offre une moto à Djessadjim Augustin, le jeune qui a perdu sa main droite en sauvant plus de huit (08) enfants d’une explosion de grenade.



C’est dans un élan de parfaire solidarité patriotique que le staff de l’artiste AFROTONIX s’est présenté ce matin dans les locaux du Centre ‘’DAKOUNA Espoir’’. L’objectif de ce don est de permettre à l’héroïque Djassadjim de subvenir à ses besoins : « Au nom de Afrotonix, nous sommes venus faire ce don à Djessadjim parce que là, Djessadjim a déjà perdu sa main droite. On s’est dit que cette moto, certainement, il l’a mettra en location en clando, ce qui va lui rapporter un minimum de 2500 Fcfa par jour, qui lui permettra de manger », estime Mme Nétoua Ernestine.



Toujours selon la représentante de l’artiste, Mme Nétoua Ernestine, il n’y a nul besoin de la présence du Président de la République et moins encore de la Première Dame car à travers les journalistes et les artistes, le peuple tchadien est là.



L’acte aurait été plus emblématique sous d’autres cieux. En prenant l’exemple de Mamadou Gassama, le Directeur du centre Dakouna Espoir, Monsieur Aleva estime que la mobilisation pour soutenir le jeune sauveur aurait été plus captivante avec l’implication des autorités de ce pays. Cependant, il a plu en abondance des remerciements à l’endroit du donateur. La moto a couté 750 000 Fcfa. Le jeune lui aussi remercie Afrotonix pour son geste.



Il faut rappeler qu’après avoir secouru financièrement le jeune pour ses soins en urgence, le patriote promoteur de Talim Afrique, M. Christian Madet a lancé une cagnotte en ligne pour soutenir encore le jeune. L’argent permettra de lui acheter une prothèse et le reste lui sera remis pour entreprendre ses activités. La cagnotte est actuellement de 1186 Euros.