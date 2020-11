Tchad : une moto prend feu en pleine circulation à N'Djamena

Fait divers. Plus de peur que de mal pour un motocycliste et son passager ce dimanche après-midi à N'Djamena. Leur moto s'est soudainement enflammée, alors qu'ils étaient en pleine circulation sur l'axe Hamama à N'Djamena.



Des usagers de la route se sont étonnés de voir deux jeunes en pleine circulation sur une moto qui prenait feu.



Le départ de feu a été constaté au niveau du moteur. Les deux occupants se sont rapidement immobilisés près du trottoir pour s'éloigner de la moto, tandis que l'engin s'est progressivement consommé en dégageant de la fumée, sous le regard des passants.



L'incident n'a pas fait aucune victime.



D'après des témoignages, le phénomène se répète ces derniers temps à N'Djamena et concerne particulièrement des engins vétustes.